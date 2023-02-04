Taraftarlar adına yapılan açıklamada, son hafta yapılan Adana Demirspor maçında skandal olarak bile tarif edilmesinin hafif kalacağı hadiseler yaşandığı ifade edilerek, "Haftalardır Fenerbahçe'nin aleyhine oyunlar kuruluyor. Bu oyunun son perdesini Adana Demirspor maçından hep birlikte izledik. Maçtan sonra Fenerbahçeli olmayanların bile yaptıkları yorumlara bakarsanız, ne kadar büyük bir haksızlığın Fenerbahçe'ye yaşatıldığı da ortaya çıkar." denildi.