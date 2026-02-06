Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco HT Spor'da! Tedesco özel röportajı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? HT Spor canlı yayın ekranı

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco HT Spor'da! Domenico Tedesco röportajı ne zaman, saat kaçta?

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, HT Spor'da merak edilen soruları yanıtlamaya hazırlanıyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un gerçekleştireceği röportaj, hem televizyondan hem de HT Spor web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Tedesco röportajı ne zaman, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 14:06 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:06
        1

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, HT Spor'a konuk oluyor. "İmza attığı günden bu yana neleri değiştirerek takımı yeniden ayağa kaldırdı? Avrupa Ligi’nde hedef neresi?" gibi kritik soruları yanıtlayacak Tedesco özel röportajı hem HT Spor ekranlarında hem de web sitesi üzerinden yayınlanacak. Peki, Domenico Tedesco röportajı ne zaman, saat kaçta?

        2

        FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENICO TEDESCO RÖPORTAJI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 7 Şubat Cumartesi saat 19.00'da HT Spor ekranlarında HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlayacak.

        Röportajın tekrarı ise aynı gün 23.00’de yayınlanacak.

        3

        TEDESCO MERAK EDİLENLERİ YANITLAYACAK

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, HT Spor'a konuk oluyor. Özel röportajda, Tedesco merak edilenleri yanıtlayacak:

        İmza attığı günden bu yana neleri değiştirerek takımı yeniden ayağa kaldırdı? Süper Lig’de namağlup ilerleyen sarı-lacivertliler; sezon sonu mutlu sona ulaşabilecek mi? Avrupa Ligi’nde hedef neresi? Nottingham Forest eşleşmesi için düşünceleri ne? Başkan Saadettin Saran ve Yönetim Kurulu ile iletişimi nasıl? İkinci devrede, oyun planında ne gibi farklılıklar bizi bekliyor? Musaba, Guendouzi ve Cherif’in transfer süreçleri nasıl gelişti? N’golo Kante transferi oyuna nasıl yansıyacak? Süper Lig yarışı, hakem kalitesi, hakem tartışmalarının dışında durması ve daha fazlası yayınlanacak röportaj ile yanıt bulacak.

        4

        FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENICO TEDESCO RÖPORTAJI NEREDEN İZLENİR?

        Tedesco özel röportajı 7 Şubat 2026 Cumartesi günü 19.00'da HT Spor ekranlarında olacak ancak izleyiciler aynı zamanda HT Spor canlı yayın ekranında da takip edebilecek.

        HT SPOR CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
