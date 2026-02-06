TEDESCO MERAK EDİLENLERİ YANITLAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, HT Spor'a konuk oluyor. Özel röportajda, Tedesco merak edilenleri yanıtlayacak:

İmza attığı günden bu yana neleri değiştirerek takımı yeniden ayağa kaldırdı? Süper Lig’de namağlup ilerleyen sarı-lacivertliler; sezon sonu mutlu sona ulaşabilecek mi? Avrupa Ligi’nde hedef neresi? Nottingham Forest eşleşmesi için düşünceleri ne? Başkan Saadettin Saran ve Yönetim Kurulu ile iletişimi nasıl? İkinci devrede, oyun planında ne gibi farklılıklar bizi bekliyor? Musaba, Guendouzi ve Cherif’in transfer süreçleri nasıl gelişti? N’golo Kante transferi oyuna nasıl yansıyacak? Süper Lig yarışı, hakem kalitesi, hakem tartışmalarının dışında durması ve daha fazlası yayınlanacak röportaj ile yanıt bulacak.