Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 2 attık ama 4-5 olabilirdi

"Miha'nın profesyonel anlamda hiçbir problemi yok. Tercihler benim tercihlerim. İdmanlarda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sizler oyuncuları sadece maçta görüyorsunuz ama ben hafta boyunca idmanlarda onları görüyorum. Kariyerim boyunca hep oyuncularıma 'Maçtaki gibi antrenmanlarınızda çalışın.' derim. Antrenmanlar, seçimlerimde çok önemli. O bölgede Arao, İsmail ve Crespo'yu değiştirerek oynattık. Mert'te var şu anda kendisi sakat. Arao da Beşiktaş maçında sakatlandı. Miha oynayabilirdi, kafamda bu vardı ama sonra Arda'yı oyuna sokmaya karar verdim. Taraftarlar onun oynamasını görmek istiyorlar. Onun da oynayacağı zamanlar gelecektir. Crespo'yu dinlendirmek için çıkarmak istedim fakat Arda'yı sokmak istedim. Profesyonel anlamda Zajc'ın benimle yaşadığı bir problem yok. Daha kötü durumda olan oyuncular var, mesela Bruma'yı ben buraya çağırdım ama Avrupa Ligi kadrosuna yazamadık."