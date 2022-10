Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 2 attık ama 4-5 olabilirdi

İyi bir maç çıkardıklarını dile getiren Jesus, "Kazanmak önemliydi. Her maçı kazanmak önemli ama bugünkü maçı kazanmak bizi gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştıracaktı. Savunmada güvenli bir oyun sergiledik. 2 gol attık ama 4-5 olabilirdi. Çok fazla pozisyon ürettik. Takımım şu anda çok öz güvenli. Sahada neredeyse her şeyi en iyi şekilde sergiliyor takımım. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Her defasında daha iyi olmayı umuyoruz." diye konuştu.