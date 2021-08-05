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Paribu ve Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Token için anlaşmaya vardı. Paribu ve Fenerbahçe iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına önemli ayrıcalıklar sunacak.

Fenerbahçe taraftarları, token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek. Kullanıcılar, Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos tarihleri arasındaki ön satış sürecinde Paribu üzerinden talepte bulunabilecek.

Fenerbahçe Token sahipleri kulüplerinin yarınına etki edebilecek. Token sahipleri, yapılacak taraftar oylamalarına, düzenlenecek özel etkinliklere, takım ve sporcularla düzenlenecek buluşmalara katılabilecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe ile ilgili özel adımlarda söz sahibi olma imkânı sağlayacak.