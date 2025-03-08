Fenerbahçe transferde mutlu sona yakın
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, kiralık olarak takımda bulunan Filip Kostic'in bonservisini almak için kolları sıvadı
Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulüp, kiralık olarak takımda bulunan Filip Kostic'in bonservisini almak için kolları sıvadı.
JUVENTUS KARARINI VERDİ
Başarılı bir sezon geçiren sol kanat bekinin, İtalyanların planları arasında yer almadığı ve bundan ötürü ayrılığa sıcak baktıkları belirtildi.
Fenerbahçe'nin kadrosunda tutmak istediği yıldız Sırp futbolcu için 5-6 milyon Euro + bonuslar ödemeye sıcak baktığı aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.