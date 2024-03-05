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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'in heykeli dikiliyor - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe, kaptan Eda Erdem'in heykelini dikiyor

        Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'in heykelinin açılışı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:37 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:37
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        Eda Erdem'in heykeli dikiliyor!
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        Fenerbahçe, Kadın Voleybol Takımı'nda formasını giyen kaptan Eda Erdem'in heykelini dikiyor. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada heykelin stadyum önüne dikileceği ifade edilirken, "Kadıköy’ün en güzel yerinde, Fenerbahçe’sinin kalbinde, ‘Kahraman Türk Kadını’nın öncüsü olarak ışık saçacak, geleceğe umut aşılayacak" ifadeleri yer aldı.

        Türk voleybolunun önemli isimlerinden, kariyerinde birçok başarıya imza atan Eda Erdem Dündar'ın heykelinin çalışmalarında sona gelindi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, heykelin Ülker Stadyumu'nun protokol girişi önünde yer alan bölüme dikileceği ifade edildi. Açılış 8 Mart Cuma günü saat 11.00'de yapılacak.

        Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Kadıköy’ün en güzel yerinde, Fenerbahçe’sinin kalbinde, ‘Kahraman Türk Kadını’nın öncüsü olarak ışık saçacak, geleceğe umut aşılayacak. Türk sporunun simge ismi kaptan Eda Erdem Dündar’ın, kariyerine nakşettiği her bir başarının nice gençlere örnek olmasını temenni ederiz" denildi.

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