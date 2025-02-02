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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu: Yeni adresi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu: Yeni adresi belli oldu!

        Premier Lig ekiplerinden Tottenham, ismi Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan stoper Kevin Danso'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 02.02.2025 - 14:55
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        F.Bahçe ve G.saray istiyordu: Yeni adresi belli oldu!
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        İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Fransa'nın Lens takımından Avusturyalı stoper Kevin Danso'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

        Tottenham Kulübü, 26 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

        İngiltere basınında, satın alma bedelinin 21 milyon sterlin olduğu öne sürüldü.

        Kariyerine Augsburg'da başlayan Danso, Southampton ve Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak oynadıktan sonra 2021'de Lens'a imza attı.

        Lens formasıyla 128 maça çıkıp 4 gol kaydeden Danso, Avusturya Milli Takımı'nda ise 24 kez görev yaptı.

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