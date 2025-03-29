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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe'ye Errick McCollum'dan kötü haber! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe'ye Errick McCollum'dan kötü haber!

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Errick McCollum, dün Euroleague'de Baskonia ile oynanan maçta bel bölgesinden sakatlık yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:29 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:29
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        F.Bahçe'ye McCollum'dan kötü haber!
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        Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Errick McCollum sakatlandı. Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Euroleague'de dün oynanan Baskonia karşılaşması sonrası, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde oyuncunun kontrollerinin ardından kas zorlanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

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