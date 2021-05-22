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Fenerbahçe'ye Jose Bordelas iddiası!

Erol Bulut'la yollarını ayırdıktan sonra sezonu Emre Belözoğlu yönetiminde Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardında üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gündem yeni teknik direktör... İspanya basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler Jose Bordalas ile ilgileniyor!

Fenerbahçe'ye Jose Bordelas iddiası!

Sezona Erol Bulut yönetiminde başlayan ancak iç sahadaki kötü sonuçların ardından genç çalıştırıcıyla yollarını ayıran Fenerbahçe, son 10 maça sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıkmıştı. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesinde gündem maddelerinden biri de yeni sezonda teknik direktörün kimin olacağı... Emre Belözoğlu'yla yola devam edilebileceği öne sürülürken İspanya'dan da flaş bir iddia geldi!

İspanya'da yayın yapan Todomercadoweb, Fenerbahçe'nin Getafe Teknik Direktörü Jose Bordelas ile ilgilendiğini haberleştirdi. Haberde Bordalas ile sadece Fenerbahçe değil Valencia ve Olympiakos takımlarının da ilgilendiği belirtildi. 2016'dan bu yana Getafe'nin hocalığını yürüten 57 yaşındaki çalıştırıcı, İspanyol kulübüyle 211 maça çıktı. 83 kez galibiyet sevinci yaşayan Bordelas, 59 beraberlik ve 69 mağlubiyet aldı.

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