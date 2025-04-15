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        Fenerbahçe'ye Oosterwolde müjdesi

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde, bireysel olarak çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 19:12 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:12
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        Fenerbahçe'ye Oosterwolde müjdesi!
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

        FENERBAHÇE'YE OOSTERWOLDE MÜJDESİ

        Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Günün çalışması, antrenman maçıyla tamamladı. Sivasspor maçına ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Öte yandan uzun süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Jayden Oosterwolde, bireysel çalışma gerçekleştirdi.

        Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idman ile Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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