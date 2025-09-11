Fenerbahçe'ye yeni sağlık sponsoru!

Fenerbahçe Kulübü, tüm branşları kapsayan sağlık sponsorluğu için Medicana ile anlaşmaya vardı.

Chobani Stadı'nda düzenlenen sponsorluk imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Medicana Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Reha Özkaya, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, sarı-lacivertli kulübün ve Medicana'nın yöneticileri katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

Medicana Sağlık Grubu'nun, Fenerbahçe'nin tüm branşlarına ve olimpik sporcularına hizmet verecek sponsorluğa imza attığının altını çizen Komsuoğlu, "Medicana gibi güvenilir bir markanın yanımızda olması, kulübümüz için stratejik bir adımdır. Futbol, basketbol, voleybol ve olimpik branşlarda her anlamda şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Bu denli iddialı olmamızın en önemli nedenlerinden birisi de oyuncularımızın sağlıklı sezon geçirmesi olacaktır. Kaptanlarımız burada. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum, Medicana ailesine teşekkür ediyorum. Masamızda, Medicana'nın önümüzdeki yıl en çok bütçe harcayacağı Mert Hakan Yandaş da var. Mert Hakan dahil bütün oyuncularımıza sağlıklı bir sezon diliyorum." açıklamasını yaptı.