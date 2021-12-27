O da Vitorzedelerdendi. Attığı gole çok sevindi. Vitorzedeler'in başında geleni Mesut Özil; kendini sol kenara koymuştu. E hani Mesut hayatında sol kenar oynamamıştı? Kendi yaptığı takımda da mı yanlış yaptı? MİM'ler iyi futbolcular. Kankaları Sosa ve Pelkas da öyle. Ama onları bir ahenkle oynatacak tatlı-sert bir teknik adamın önemini sanırım onlar da görmüştür. Yeni gelen hocaya sahip çıksınlar. Erol 1; Vitor 2 olur; bir daha olmaz..