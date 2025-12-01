Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fenerbahçeli Cenk Tosun'dan açıklama: Boşanmıyoruz - Son Dakika Magazin Haberleri

        Cenk Tosun: Boşanmıyoruz

        Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile boşandığı yönündeki iddiaları yalanladı; "Boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 12:18 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü futbolcudan boşanma açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2016'da nikâh masasına oturan, Arden ve Alin adında iki çocuğu bulunan futbolcu Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun hakkında boşanma iddiaları ortaya atıldı.

        CENK TOSUN'DAN AÇIKLAMA

        Söz konusu ayrılık iddiaların ardından Cenk Tosun'dan yanıt geldi. Fenerbahçeli futbolcu, boşanma iddialarını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımı kamuoyuna duyurmak isterim. Saygılarımla...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cenk Tosun
        #Ece Tosun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        "ABD-Ukrayna görüşmelerinde savaş sonrası sınırlar ele alındı" iddiası
        "ABD-Ukrayna görüşmelerinde savaş sonrası sınırlar ele alındı" iddiası
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret