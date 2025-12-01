2016'da nikâh masasına oturan, Arden ve Alin adında iki çocuğu bulunan futbolcu Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun hakkında boşanma iddiaları ortaya atıldı.

CENK TOSUN'DAN AÇIKLAMA

Söz konusu ayrılık iddiaların ardından Cenk Tosun'dan yanıt geldi. Fenerbahçeli futbolcu, boşanma iddialarını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımı kamuoyuna duyurmak isterim. Saygılarımla...