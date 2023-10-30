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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan 12 yıl sonra bir ilk! Hat-trick yapan futbolcu maça damgasını vurdu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan 12 yıl sonra bir ilk!

        Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 5-0 mağlup ettiği maça hat-trick yapan Edin Dzeko damgasını vurdu. Bosna Hersekli golcü, 12 yıl sonra kariyerinde bir ilki başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:44
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        Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den kadrosuna kattığı Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla gollerini sıralamaya devam ediyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Bosna Hersekli yıldız, son olarak 5-0'lık Pendikspor karşılaşmasında üç gol atıp hat-trick yaparak adından söz ettirdi.

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        Ligdeki toplam gol sayısını 10'a çıkaran 37 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında Mauro Icardi'yi yakaladı.

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        12 YIL SONRA HAT-TRICK!

        Pendikspor maçında üç gol atan Dzeko, 12 yıllık hat-trick hasretine de son verdi.

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        Sarı lacivertlilerin kaptanı, bundan önceki son hat- trick sevincini Premier Lig'de yaşamıştı.

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        Başarılı santrfor, Manchester City forması giydiği dönemde 28 Ağustos 2011 tarihinde Tottenham'ı deplasmanda 5-1 yendikleri karşılaşmada 4 gol atmıştı.

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        Süper Lig'de son dört maçta da tabelayı değiştiren Edin Dzeko, aynı performansı en son 2021-2022 sezonunda Inter'de sergiledi.

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        Edin Dzeko bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da 14 karşılaşmada 12 gol atıp 7 de asist yaptı.

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