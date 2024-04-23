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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli futbolcular maç sonu üzüntü yaşadı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli futbolcular maç sonu üzüntü yaşadı

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 2-2 biten maç sonunda Fenerbahçeli futbolcular üzüntü yaşadı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.04.2024 - 09:52 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:52
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

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        Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.

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        Hakemin bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli futbolcular üzüntü yaşadı. Bazı futbolcular yere çökerken, bazı futbolcular da başını öne eğerek sahadan ayrıldı.

        İşte o anlar:

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