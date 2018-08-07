Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yemeğe Portekiz kulübünün asbaşkanı Jose Eduardo Moniz ve UEFA temsilcisi de katılırken, iki kulübün yöneticileri birbirlerine başarı diledi.

Ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Benfica Kulübünün anı defteri için de bir yazı kaleme aldı.

Başkan Koç, İngilizce olarak kaleme aldığı metinde, şu ifadeleri kullandı:

"Benfica ile karşılaşmak üzere bir kez daha Lizbon'dayız. Bu maçta farklı bir sonuç umuyoruz. Büyük bir tarihi, harika bir kültürü ve güçlü bir markası olan böyle bir kulübe en derin saygılarımızı ve samimi dostluğumuzu sunuyoruz. Sıcak ve içten misafirperverliğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz ve İstanbul'da sizi ağırlamayı bekliyoruz. Fenerbahçe'nin başkanı olarak futbol takımının ilk resmi maçında Benfica ile karşılaşmaktan onur duyuyorum. Benfica'ya harika bir 2018-2019 sezonu ve başarılarının devamını diliyorum. En derin saygılarımızla."

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