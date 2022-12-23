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Fenomen Merve Yalçın'ın son videosu "Yok artık" dedirtti! Dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı!

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta videolar paylaşarak fenomen haline gelen Merve Yalçın, son gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti. Yalçın'ın elbiseli paylaşımlarına dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

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  • Fenomen Merve Yalçın'ın son videosu "Yok artık" dedirtti! Dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı!

    Sosyal medya fenomeni olan Merve Yalçın, paylaştığı gönderiler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü isim, son olarak yayınladığı mini elbiseli videosu ve fotoğraflarıyla binlerce yorum ve beğeninin sahibi oldu.
  • Fenomen Merve Yalçın'ın son videosu "Yok artık" dedirtti! Dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı!

    Paylaşımlarıyla çok konuşulan Merve Yalçın çektiğği elbiseli videosunu TikTok hesabında takipçileri ile paylaştı.
  • Fenomen Merve Yalçın'ın son videosu "Yok artık" dedirtti! Dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı!

    Instagram hesabında 1.3 milyon takipçisi olan Merve Yalçın, TikTok hesabında yayınladığı video ile yüz binin üzerinde beğeni aldı. Aynı kombinle çekildiği fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlayan Yalçın'a, 27.9 bin beğeni geldi.
  • Fenomen Merve Yalçın'ın son videosu "Yok artık" dedirtti! Dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı!

    Merve Yalçın'ın TikTok'ta 6,1 milyon, Instagram'da 1,3 milyon takipçisi ve YouTube'da 918 bin abonesi bulunuyor.
  • Fenomen Merve Yalçın'ın son videosu "Yok artık" dedirtti! Dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı!

    İşte Merve Yalçın'ın son gönderileri...
  • Fenomen Merve Yalçın'ın son videosu "Yok artık" dedirtti! Dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı!
  • Fenomen Merve Yalçın'ın son videosu "Yok artık" dedirtti! Dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı!
  • Fenomen Merve Yalçın'ın son videosu "Yok artık" dedirtti! Dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı!
  • Fenomen Merve Yalçın'ın son videosu "Yok artık" dedirtti! Dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı!
  • Fenomen Merve Yalçın'ın son videosu "Yok artık" dedirtti! Dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı!

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