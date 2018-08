'Hesaplarımı hacklemeye çalıştılar'

Gaziantep'te yaşayan 23 yaşındaki Gülay Taş, sosyal medyadan tanıdığı L.A.K ile buluşup, birlikte video ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşmaya başladı. 3 ay önce ilişkileri başlayan fenomen çift, mizah içerikli video ve paylaşımlarla 2 ayrı hesaptan yaklaşık 500 bin takipçiye ulaştı. Gülay Taş, 3 ay süren ilişkinin sevgilisinin kendisini aldatması ile sona erdiğini söyledi. Taş, "Beni aldattığını yakalayınca, sosyal medyada yalan ve iftiralarla linç girişimi başlattı. Ben yalanlarını ortaya çıkarttım, gerçekleri belgelerle ortaya çıkarttım. Bu süre zarfında kapıma dayandı, beni tehdit etti. Tehdit ve hakarette bulundu. Gerekli davaları açtım" dedi.

"HESAPLARIMI HACKLEMEYE ÇALIŞTILAR"



İlişkinin bitmesinin ardından sosyal medya hesaplarının da hacklenmeye çalıştığını ifade eden Taş, dolandırılan insanların kendisine ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Sonra insanlar bana sosyal medyadan dolandırıldıklarını anlatmaya başladılar. Sonra ciddi bir kitle bana dolandırıldığını söylemeye başladı. Bu konuyla ilgili hem siber suçlara hem mahkemeye giderek tüm davalarımı açtım. Şu an hukuki bir süreçteyiz. Bu şahıs ilişkimiz bitince bana her yerden ulaşmaya başlayıp, tehditler etti. Kapıma bile dayanıp tehditler etmeye başladı. Hakaretten dolayı suç duyurusunda bulundum. Can güvenliğimin de olmamasına dair her türlü şikayette bulundum" diye konuştu.



Dolandırılanlarla ilgili gerekli kanıtları da hukuki mercilere teslim ettiğini belirten Taş, süreçte tüm sosyal medya hesaplarının da hackerler tarafından koruma altına alındığını kaydetti.

Taş, "Dolandırılan kişiler bana ulaşsın, beni bu hukuk sürecinde yalnız bırakmasın. Mağdur olanlar bana ulaşsın, şikayetçi olarak, haklarını arasınlar. Ben de bu konuda üzerime düşen her konuda yardımcı olacağım" diye konuştu.

Taş, kadın sosyal medya kullanıcıların da büyük desteğini gördüğünü ifade etti.

"BEN TİCARET YAPIYORUM"



L.A.K ise iddiaların doğru olmadığını söyleyerek, "Ben ticaret yapıyorum. Ticaret yapan her insanın olduğu gibi benim de müşterilerle bazı sorunlar yaşayabiliyorum. Ben kendisinden ayrıldığım için bunları yapıyor. yalan yanlış şeyler paylaşıyor. Kendi kafasında kuruyor ve doğruymuş gibi yansıtıyor. Daha önce kendisine fotoğraflarımı da kaldırmasını istemiştim. Halen kaldırmadı. Tek derdi pirim yapmak. Bunu beni ve onu tanıyan herkes anladı. Zaten benim sayemde takipçi sayısı yükselmişti. Ayrıldıktan sonra ve bu yaşanılanlardan sonra herkes onun ne olduğunu anladı. Hızla takipçi sayısı da düşüyor" diye konuştu.





