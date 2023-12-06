Fenomenlerin kozmetik ürünleri sağlık problemlerinin artışına neden oldu Dermatoloji Uzmanı Dr. Asiye Yıldız, son yıllarda sosyal medyada ünlenen birçok ismin kendi adına kozmetik ürünler çıkararak piyasaya sunması ve bu ürünlerin internet ile diğer ortamlarda satılmasıyla birlikte sahte ve uygunsuz kozmetik ürün kullanımına bağlı sağlık problemlerinde önemli artış gözlemlendiğini söyledi

Türkiye’de birçok insan sosyal medyada ünlü olduktan sonra ya kendi kozmetik şirketini açıp satış yapıyor ya da kozmetik ürünlerinin tanıtımını yapıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Asiye Yıldız, son dönemde kozmetik ürünü kullanımına bağlı artan sağlık sorunlarına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Fenomenlerin kozmetik ürünü alma konusunda vatandaşları etkilediğini ifade eden Dr. Yıldız, “Tıbbi ürün, besin takviyesi ve kozmetik ürün alırken dikkatli olmak gerekir. İnternet veya sosyal medyadan bu tür ürünlerin alınması güvenli olmayabilir. Ürünlerin güvenli olup olmadığını anlamak ve bilinçli tüketici olmanın yolları vardır. Güvenli ilaç alımı için Türk ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) bazı kurallar belirlemiştir. Bu ürünlerin üzerinde Türkçe etiket bulunmalı, bu etikette de ürünün imalat veya ithalat bilgisi, menşei, ürün içeriği, üretim ve son kullanma tarihi yazmalıdır. Sağlık Bakanlığı ürün sorgulanması için barkot takip sistemi oluşturmuştur. Ürün alırken bu barkot sisteminden sorgulanması önemlidir” dedi.

"SAĞLIK PROBLEMLERİ ARTTI"

Uygunsuz kozmetik ürünü kullanımına bağlı sağlık sorunlarında artış yaşandığına değinen Uzm. Dr. Yıldız, “Son yıllarda sosyal medyada ünlenen birçok isim kendi adına kozmetik ürünler çıkararak piyasaya sunmaktadır. Bu ürünler internet ve internet dışında pazarlarda, ucuzluk pazarlarında, güzellik salonlarında satılmaktadır. İnternet fenomenleri ve reklamlar alıcıları etkilemektedir. Bazı ürünlerde yasal olarak yazılması yasak olmakla birlikte ‘Bir ayda tedavi eder’, ‘Anında mükemmel sonuç’, ‘Lekelere bir ayda veda edin’ gibi ibareler bulunmakta ve ifadeler insanları cezbetmektedir. Bir ürünün üzerinde bu ibareler yazıyor ise bu ürünler güvenilir değildir. Son zamanlarda sahte ve uygunsuz kozmetik ürün kullanımına bağlı sağlık problemlerinde önemli artış gözlenmektedir. Bu ürünlerin bir kısmının sahte olduğu, bir kısmının da cilt için zararlı kimyasal maddeler (civa, kurşun, siyanür gibi) içerdiği tespit edilmiştir. Bu ürünler uygun şartlarda üretilmediği için içeriği tam olarak bilinemeyebilir. Ayrıca bu ürünlerin hazırlandığı şartlar hijyenik olmadığı için enfeksiyon riski de olabilmektedir. Ürünlere bulaşan mikrobik maddeler nedeni ile kullanıcılarda; deride kızarıklık, yanma, ağrı ve ateşle kendini gösteren enfeksiyonlar gelişebilir” diye konuştu.

"ALERJİK REAKSİYONLAR İLERLEYEN DÖNEMLERDE EGZAMAYA DÖNÜŞEBİLİR"

Sahte ve uygunsuz kozmetik ürünü kullanımının önemli sağlık problemlerine yol açabileceğine de dikkat çeken Yıldız, “Uygunsuz kozmetik ürünlerin içeriğindeki kimyasal maddeler nedeni ile en sık kızarıklık, kaşıntı ile kendini gösteren alerjik reaksiyonlar da gözlenmektedir. Alerjik reaksiyonlar ilerleyen dönemlerde egzamaya dönüşebilir. Ürtiker (kurdeşen) de gelişebilir. Saçlı deride kullanıldığında saçlı deride alerjik reaksiyonlar, geçici ve hatta kalıcı saç kayıplarına da neden olabilirler. Uygunsuz kozmetik ürünlerin farkında olmadan uzun süre kullanımları organ yetmezliği gibi sistemik yan etkilere de neden olabilir. Yine uzun dönem uygunsuz ürün kullanımına bağlı olarak içerebildikleri arsenik, berilyum, kadmiyum gibi kanserojen maddelere bağlı tümör oluşumuna da neden olabilir. Bu olumsuzluklara maruz kalmamak için kozmetik ürünler, cilt bakımı ürünleri, besin takviyeleri doktora danışılarak ve eczanelerden alınması tavsiye edilmektedir. Güvenilir satış mağazalarından, satış noktalarından ve internetten alınacak ise mutlaka barkot numarasının orijinal olup olmadığına dikkat edilmeli ve barkot numarasının Sağlık Bakanlığı ürün takip sistemine kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir” şeklinde konuştu.