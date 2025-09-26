Habertürk
        Ferdi Kadıoğlu, sakatlık sürecini anlattı - Futbol Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu, sakatlık sürecini anlattı

        İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion'da oynayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 26.09.2025 - 19:44 Güncelleme: 26.09.2025 - 19:44
        Ferdi Kadıoğlu, sakatlık sürecini anlattı!
        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, The Athletic'e açıklamalarda bulundu.

        "UZUN SÜRE AĞRI ÇEKTİM"

        Sakatlığı nedeniyle 9 ay futboldan uzak kalan ve bu sezonla birlikte sahalara geri dönen milli futbolcu, "Ayak başparmağımda bir sakatlık vardı, bağ kopmasıydı. İlk başta ameliyat olmadan iyileşmesini bekledik. Ama düzgün iyileşmedi. Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldım, bu da biraz zaman aldı. Ameliyattan sonra geri dönmek için çok uğraştım. Uzun süre çok ağrı çektim, bu yüzden beklenenden biraz daha uzun sürdü." dedi.

        "ÇOK SİNİR BOZUCU"

        Sakatlığının geçen sezon gol attığı Liverpool maçından önce başladığını söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Gol atmadan önceki maçta oldu. Ağrı kesicilerle bir maç daha oynadım. Yani Liverpool maçı sakatlıktan sonraydı. Sakatken gol attım. Çok sinir bozucuydu. Kulübe katıldığınızda, kendinizi gösterme fırsatı bulduğunuzda çok sevinirsiniz. Sonra büyük bir sakatlık geçirir ve kendinizi gösteremezsiniz! EURO2024'te iyi bir performans sergiledim, bu ritmi sürdürmek istiyorsunuz. Öncelikle, uyum sağlamak için zamana ihtiyacınız var. Her şey gittikçe daha iyiye gidiyordu, sonra birdenbire bir aksilik yaşıyorsunuz! Bu kolay değildi. Şimdi daha güçlü bir şekilde geri dönüp kendimi göstermem gerekiyor." diye konuştu.

        "GÜZEL REKABET OLACAK"

        Brighton yaz transfer döneminde sol bek Pervis Estupinan'ı Milan'a göndermesinin ardından bu bölgeye Club Brugge'den Maxim De Cuyper'i transfer etmişti. Sol bekte yaşanan rekabetle ilgili konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Birini sattığınızda, birini almanız gerekiyor. Bu iyi bir şey. Takımda kaliteli oyuncular varsa, takım daha güçlü olur. Güzel bir rekabet olacak." dedi.

        BU SEZON 306 DAKİKA

        Uzun süren sakatlığı sonrası bu sezonla birlikte forma bulmaya başlayan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Brighton'da 6 maçta 306 dakika süre buldu.

