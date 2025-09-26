Ferdi Kadıoğlu, sakatlık sürecini anlattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, The Athletic'e açıklamalarda bulundu.

"UZUN SÜRE AĞRI ÇEKTİM" Sakatlığı nedeniyle 9 ay futboldan uzak kalan ve bu sezonla birlikte sahalara geri dönen milli futbolcu, "Ayak başparmağımda bir sakatlık vardı, bağ kopmasıydı. İlk başta ameliyat olmadan iyileşmesini bekledik. Ama düzgün iyileşmedi. Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldım, bu da biraz zaman aldı. Ameliyattan sonra geri dönmek için çok uğraştım. Uzun süre çok ağrı çektim, bu yüzden beklenenden biraz daha uzun sürdü." dedi.

"ÇOK SİNİR BOZUCU" Sakatlığının geçen sezon gol attığı Liverpool maçından önce başladığını söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Gol atmadan önceki maçta oldu. Ağrı kesicilerle bir maç daha oynadım. Yani Liverpool maçı sakatlıktan sonraydı. Sakatken gol attım. Çok sinir bozucuydu. Kulübe katıldığınızda, kendinizi gösterme fırsatı bulduğunuzda çok sevinirsiniz. Sonra büyük bir sakatlık geçirir ve kendinizi gösteremezsiniz! EURO2024'te iyi bir performans sergiledim, bu ritmi sürdürmek istiyorsunuz. Öncelikle, uyum sağlamak için zamana ihtiyacınız var. Her şey gittikçe daha iyiye gidiyordu, sonra birdenbire bir aksilik yaşıyorsunuz! Bu kolay değildi. Şimdi daha güçlü bir şekilde geri dönüp kendimi göstermem gerekiyor." diye konuştu.