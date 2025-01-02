Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sevenleri hastaneye geldi

Ferdi Tayfur hayranları ölüm haberinin ardından Antalya'daki hastanenin önüne akın etti. Hastane önündeki araçtaki Tayfur’a ait şarkıları dinleyerek gözyaşı döken Ayşegül Can, “Çok üzgünüz. Çocukluğumuzu kaybettik. Televizyonda izledik ama çocukluğumuzu tamamen kaybettiğimizi hissettim. Duyunca tüylerim diken diken oldu. Bütün anılarımızı kaybettik. Böyle bir sanatçı bir daha gelmeyecek. Böyle bir sanatçıyı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Haberi duyunca yatağımızdan kalkıp pijamalarımızla geldik. Yolda ağlayarak geldik. Çok acı bir olay milletimizin başı sakosun" dedi.

FOTO: AA REKLAM Haberi alınca 100 kilometre uzaklıktaki Korkuteli ilçesinden yola çıkan Deniz Yakut, Erhan Dalkıran ve Selçuk Aslan da hastane önüne gelerek araçlarında Tayfur’un şarkılarını dinledi. Yakut, “Ferdi Tayfur için biz her işimizi bıraktık buraya geldik. Ferdi Tayfur deyince bizde hayat duruyor. Kan lazım olunca gelip kan verdik. Kendisini çok seviyorduk Allah rahmet eylesin. Türkiye kaybetti, hepimiz kaybettik" diye konuştu.