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        Haberler Müzik Ferhat Göçer'den yeni klip - Magazin haberleri

        Ferhat Göçer'den yeni klip

        Ferhat Göçer, yeni şarkısı 'Kandırdın Beni Hayat'ın klibi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kamera karşısına geçti. Göçer, Kıbrıs'ı çok sevdiğini ve Kapalı Maraş'ta hep bir klip çekmeyi hayal ettiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 10:48
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        Ferhat Göçer'den yeni klip
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        Türkiye’den ilk kez bir şarkıcının özel izinler ve güvenlik önlemleri gözetiminde klip çektiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kapalı Maraş’taki çekimler için Ferhat Göçer ve ekibi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma ve KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan özel izinler aldı.

        "MUTLU OLMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

        Birleşmiş Milletler’in güvenlik ekipleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerinin gözetiminde, mesai saatleri dışında çekilen 'Kandırdın Beni Hayat'ın klibi tüm müzikseverlerle buluşacak.

        Ferhat Göçer, "O kadar özel bir mekân ki... Etkilenmemek, o günlere geri dönmemek, bu barış günlerini yaşadığımız için mutlu olmamak mümkün değil. Çok özel koşullarda çekildi bu klip. Sabah 03.30 gibi çekimlere başladık. Kimse yoktu ve özel ekipler gözetiminde çalıştık. Tüm bu emeklere değen bir klip olduğuna inanıyorum" dedi.

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        #ferhat göçer
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