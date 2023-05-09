Ferhat Göçer: Param yok diye Alpay'ı dinleyememiştim

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Alpay, müzik kariyerini ‘Alpay’a Saygı 1’ albümüyle taçlandırmıştı. Alpay, saygı albümlerinin ikincisini sevenlerinin beğenisine sundu. Şarkıcı Ferhat Göçer de albümde ‘Gözlerin’ parçasını yeniden yorumladı. Klibin yönetmenliğini Deniz Karaca üstlenirken, klip Anadolu Feneri’nde çekildi.

"ALBÜM ÇIKARMASI İÇİN ÖN AYAK OLDUM"

Alpay, Ferhat Göçer’le tanışmalarının çok eskiye dayandığını belirterek, "Ferhat çok sevdiğim bir insan. Sanat camiasına girmesinde benim büyük payım var. Benim şarkı söylediğim bir lokalde sahne alıyordu. Albüm çıkarması için ben ön ayak oldum. 'Gözlerin' adlı şarkımı da çok güzel okudu" dedi.

"HATIRALARIMI YENİDEN CANLANDIRDI"

Alpay'ı gençlik yıllarından beri çok severek dinlediğini söyleyen Ferhat Göçer, sanatçıyla olan bir anısını da anlattı:

Alpay’ın en sevdiğim şarkılarından biri olan 'Gözlerin' isimli şarkısını seslendirdim… Duruşu kalitesi karakteri ile örnek aldığım idollerdendir Alpay… Öğrencilik zamanlarımda Bodrum’da yazın mekana paramız yetmediği için içeri giremez yan duvardan gizli gizli dinlerdik Alpay’ı… Yıllar sonra aynı kulüpte birlikte çalışmaya başladık… Ona anlattım bu hikayeyi, bana, "Kerata, söyleseydin bana 'konservatuar öğrencisiyim param yok' diye… alırdım sizi içeri" dedi. Yaklaşık 25 yıl sonra onun bu projesinde bir şarkısını okumak tüm hatıralarımı yeniden canlandırdı ve beni çok mutlu etti.