        Haberler Magazin Ferman Akgül'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel beste

        Ferman Akgül'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel beste

        Ferman Akgül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için beste yaptı. Piyano başına geçen Akgül, o anları sosyal medya hesabından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 14:35 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:35
        102'nci yıla özel beste
        Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yılı, her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Manga grubunun solisti Ferman Akgül de bugüne özel bir beste yaptı.

        Piyano başına geçen Ferman Akgül, o anları sosyal medya hesabından "As bayrakları as..." notuyla yayımladı.

        Ünlülerden mesajlar
        #Ferman Akgül
        #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
