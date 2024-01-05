Ferman Toprak'tan işçilere darp iddiası: Canımızı zor kurtardık 

Yaşadıkları korku dolu anları SHOW Ana Haber'e anlatan işçiler; "Silahın kabzasıyla kimimizin kafasına kimimizin göğsüne vurdular. Ferman Toprak, 'Savcı da benim hâkim de benim, ceza almam' dedi. Biz canımızı zor kurtardık. Parayı ödememek için çamura yatıyor" ifadelerini kullandı.

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Ferman Toprak Beykoz'daki villasının tadilatı için 1.5 milyon TL'ye anlaşma yaptığı ama bu rakamın şarkıcıya fazla geldiği aktarıldı. Daha sonra işçilerin yanına giden Ferman Toprak'ın sadece 800 bin TL ödeyeceğini söylediği ifade edildi.

Fotoğraflar: İHA, DHA