Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Muslera: Adil bir sonuç oldu - Galatasaray Haberleri

        Fernando Muslera: Adil bir sonuç oldu

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 22:35 Güncelleme: 24.02.2025 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Adil bir sonuç oldu"
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "NAMAĞLUP DEVAM EDİYORUZ"

        Çoğu derbide olduğu gibi kapalı bir oyun. Namağlup devam ediyoruz, kupa maçı var. Şimdi orada devam edeceğiz.

        "ADİL BİR SONUÇ OLDU"

        Bu maç çok şey ifade ediyor. Lig dışında basın için, insanlar için, iğneleyici, anlamı farklı olan bir maç. Herkes arkadaşlarıyla birlikte farklı hislere kapılabiliyor. Bence bugün adil bir sonuç oldu. Deplasmanda kazandık, burada kaybetmedik. Her hafta, her maçı kazanmalıyız. İnşallah ligi erken şekilde bitirebiliriz. Kalitemiz buna müsait.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        RAMS Park'ta sessiz derbi!
        RAMS Park'ta sessiz derbi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Efkan Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Efkan Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Trump: Putin ile görüşmeler yapıyorum
        Trump: Putin ile görüşmeler yapıyorum
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Necla teyzenin itfaiye raporu açıklandı
        Necla teyzenin itfaiye raporu açıklandı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
        Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Restoranda rehin aldığı ortağını öldürdü!
        Restoranda rehin aldığı ortağını öldürdü!
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...