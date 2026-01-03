Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fernando Muslera'dan çifte kutlama

        Fernando Muslera'dan çifte kutlama

        Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, profesyonel kariyerine devam ettiği Güney Amerika'da yeni yılı ve evlilik yıldönümünü alışılmışın dışında bir atmosferle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 19:32 Güncelleme: 03.01.2026 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çifte kutlama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray’ın efsane kalecisi Arjantin asıllı Uruguaylı Fernando Muslera, kariyerini Arjantin’in Estudiantes kulübünde sürdürürken, yeni yıl tatilini ailesiyle birlikte değerlendirdi. Türkiye’de kış mevsiminin yaşandığı bu günlerde, Güney Yarımküre’nin yaz sıcağında olan Muslera ailesi, 2026 kutlamaları için plajı tercih etti.

        Fernando Muslera ile Patricia Callero, 2 Ocak 2016'da evlendi.
        Fernando Muslera ile Patricia Callero, 2 Ocak 2016'da evlendi.

        Eşi Patricia Callero’nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, Fernando Muslera, çocukları; Kailash, Tiziana ve Dominique ile birlikte kumsalda oldukça neşeli göründü. Paylaşılan fotoğraflar, kısa sürede hem Arjantinli hem de Türk taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum aldı.

        "SENİ ÖZLÜYORUZ"

        Galatasaray taraftarları, eski kaptanlarını yeni yılında da yalnız bırakmadı. Sosyal medyadaki fotoğrafların altına; "Seni özlüyoruz Kaptan", "Yeni yıl sana mutluluk getirsin Nando" gibi binlerce Türkçe yorum yapıldı. Muslera’nın Türkiye ile olan gönül bağının, kıta değiştirmiş olsa bile kopmadığı bir kez daha görüldü.

        REKLAM

        2025'te Galatasaray’dan hüzünlü bir şekilde ayrılan ve ailesine yakın olmak için Estudiantes’e imza atan Fernando Muslera, yeni yıl mesajında ise önceliğinin her zamanki gibi; "Sağlık ve aile huzuru" olduğunu vurguladı

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin'de 'Change Araç' çetesine yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

        Bakan Yerlikaya: Mersin'de "Change Araç" çetesine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık. 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        #fernando muslera
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!