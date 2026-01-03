Fernando Muslera'dan çifte kutlama

Galatasaray’ın efsane kalecisi Arjantin asıllı Uruguaylı Fernando Muslera, kariyerini Arjantin’in Estudiantes kulübünde sürdürürken, yeni yıl tatilini ailesiyle birlikte değerlendirdi. Türkiye’de kış mevsiminin yaşandığı bu günlerde, Güney Yarımküre’nin yaz sıcağında olan Muslera ailesi, 2026 kutlamaları için plajı tercih etti.

Fernando Muslera ile Patricia Callero, 2 Ocak 2016'da evlendi.

Eşi Patricia Callero’nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, Fernando Muslera, çocukları; Kailash, Tiziana ve Dominique ile birlikte kumsalda oldukça neşeli göründü. Paylaşılan fotoğraflar, kısa sürede hem Arjantinli hem de Türk taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum aldı.

"SENİ ÖZLÜYORUZ"

Galatasaray taraftarları, eski kaptanlarını yeni yılında da yalnız bırakmadı. Sosyal medyadaki fotoğrafların altına; "Seni özlüyoruz Kaptan", "Yeni yıl sana mutluluk getirsin Nando" gibi binlerce Türkçe yorum yapıldı. Muslera’nın Türkiye ile olan gönül bağının, kıta değiştirmiş olsa bile kopmadığı bir kez daha görüldü.

2025'te Galatasaray’dan hüzünlü bir şekilde ayrılan ve ailesine yakın olmak için Estudiantes’e imza atan Fernando Muslera, yeni yıl mesajında ise önceliğinin her zamanki gibi; "Sağlık ve aile huzuru" olduğunu vurguladı