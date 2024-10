Ferzan Özpetek, Via Condotti Ödülü'ne lâyık görüldü

Ferzan Özpetek, Via Condotti Ödülü'ne lâyık görüldü Ferzan Özpetek, "Roma'da doğmasa da, Roma'yı seven, tanıtımına destek olan ve Roma halkı tarafından sevilenlere" verilen Via Condotti Ödülü'ne lâyık görüldü

