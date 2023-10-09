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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Ferzan Özpetek’e 'Ustalık Ödülü' takdim edildi

        Ferzan Özpetek’e 'Ustalık Ödülü' takdim edildi

        Yönetmen Ferzan Özpetek, İtalyan Kültür Derneği tarafından ustalık ödülüyle onurlandırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:59
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        'Ustalık Ödülü' aldı
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        İtalyan Kültür Derneği tarafından Matera, Parma, Siena, Ravenna, Bergamo ve Brescia edisyonlarının ardından Lecce’de gerçekleştirilen konferansta, Ferzan Özpetek’e 'Bir Film Yönetmeninin Samimi Günlüğü' adı altında 'Ustalık Onur Ödülü' takdim edildi.

        S.E.M.I Lecce’de gerçekleştirilen etkinlikte Ferzan Özpetek, 'Bir Film Yönetmenin Samimi Günlüğü' bölümünde kendini ve çalışmalarını anlattı. Özpetek’i izleyenler arasında; Lecce Belediye Başkanı Carlo Salvemini, Salento Üniversitesi Rektörü Fabio Pollice, Confindustria Lecce Başkanı Nicola Delle Donne, Confindustria Puglia ve Arnavutluk Başkanı Sergio Fontana ile İtalya Kültür Derneği Başkanı Angelo Argento, Nina Zilli, Enrico Lo Verso, Pippo Del Bono, Emilio Casalini ve Dario Vergassola da yer aldı.

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