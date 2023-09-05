Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın şikayeti üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) düzenlediği belirtilen Artİstanbul Feshane'deki "Ortadan Başlamak" isimli sergisi ile ilgili "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.

DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında savcılıkça, serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesi için İBB Genel Sekreterliği'ne yazı yazıldı.

İBB Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'deki "Ortadan Başlamak" isimli sergi ile ilgili Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, 24 Temmuz'da suç duyurusunda bulunduktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmıştı.

İmamoğlu, Feshane'deki 'Ortadan Başlamak' isimli sergi ile ilgili Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturmaya yönelik soru üzerine, "Her gün çok şaşırmaya devam ediyoruz. Bizi bir yanıyla şaşırtan ama bir yanıyla da ne yazık ki şaşırtmayan bir sürecin devamı bu. Önce şunu söyleyeyim, öyle devasa bir suçlama ki, halkı kine ve nefrete yönlendiren çalışmalar diye niteleyen bir savcılığın ifade çağrısı. Bakın bir ülkede bir ülkenin ekonomik refahı ve huzuru demokrasideki gelişmişliğiyle çok paraleldir. Yani şu atılan adımlara bakıyorum. Yani Feshane'de açılan bir sergi üzerinden yani adalet adına bir savcının yazdığı çağrıya bakıyorum. Utanç verici, utanç verici. Yani siz bütün dünyaya diyorsunuz ki ülkeden, 'Arkadaş bizde demokrasi memokrasi yok. Hele sanata da bir saygı yok.' Yani böyle bir ortamı yaratıyorsunuz ki kimse bu ülkeye gelmesin. Buradan, bugün hükümetin içindeki aklı başında insanları yani ama ekonomiyle ilgili ama başka hususlarla ilgili aklı başında insanları göreve davet ediyorum. Yani ülkemize, milletimize bu denli kalıcı zarar vermeye hazır, tetikte bekleyen kötü insanlara tedbir alsınlar" dedi.