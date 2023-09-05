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        Haberler Gündem Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Feshane soruşturması hakkında açıklama - Güncel haberler

        İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Feshane soruşturması hakkında açıklama

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) düzenlenen Artİstanbul Feshane'deki "Ortadan Başlamak" isimli sergisi hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan soruşturma açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başlatılan soruşturma hakkında "Her gün çok şaşırmaya devam ediyoruz. Bizi bir yanıyla şaşırtan ama bir yanıyla da ne yazık ki şaşırtmayan bir sürecin devamı bu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:12 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:42
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        Feshane soruşturması hakkında açıklama
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        Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın şikayeti üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) düzenlediği belirtilen Artİstanbul Feshane'deki "Ortadan Başlamak" isimli sergisi ile ilgili "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.

        DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında savcılıkça, serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesi için İBB Genel Sekreterliği'ne yazı yazıldı.

        İBB Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'deki "Ortadan Başlamak" isimli sergi ile ilgili Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, 24 Temmuz'da suç duyurusunda bulunduktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmıştı.

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        Sergide eşcinsellik içeren tablolarla LGBT propagandası yapıldığını öne süren Mican, "Dini değerlere hakaret, aşağılama ve kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu serginin kapatılmasını talep etmişti.

        İBB YETKİLİSİNİN İFADESİ ALINDI

        Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İBB Kültür A.Ş'den bir yetkilinin ifadesi alındı. Yetkilinin, sergiyle alakalı bir sorumluluğu olmadığını belirtmesi üzerine savcılık, İBB Genel Sekreterliğine söz konusu serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesi için yazı gönderdi.

        İBB BAŞKANI İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Fatih'te katıldığı 'Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli TBM çıkış töreni' sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        İmamoğlu, Feshane'deki 'Ortadan Başlamak' isimli sergi ile ilgili Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturmaya yönelik soru üzerine, "Her gün çok şaşırmaya devam ediyoruz. Bizi bir yanıyla şaşırtan ama bir yanıyla da ne yazık ki şaşırtmayan bir sürecin devamı bu. Önce şunu söyleyeyim, öyle devasa bir suçlama ki, halkı kine ve nefrete yönlendiren çalışmalar diye niteleyen bir savcılığın ifade çağrısı. Bakın bir ülkede bir ülkenin ekonomik refahı ve huzuru demokrasideki gelişmişliğiyle çok paraleldir. Yani şu atılan adımlara bakıyorum. Yani Feshane'de açılan bir sergi üzerinden yani adalet adına bir savcının yazdığı çağrıya bakıyorum. Utanç verici, utanç verici. Yani siz bütün dünyaya diyorsunuz ki ülkeden, 'Arkadaş bizde demokrasi memokrasi yok. Hele sanata da bir saygı yok.' Yani böyle bir ortamı yaratıyorsunuz ki kimse bu ülkeye gelmesin. Buradan, bugün hükümetin içindeki aklı başında insanları yani ama ekonomiyle ilgili ama başka hususlarla ilgili aklı başında insanları göreve davet ediyorum. Yani ülkemize, milletimize bu denli kalıcı zarar vermeye hazır, tetikte bekleyen kötü insanlara tedbir alsınlar" dedi.

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