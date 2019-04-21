Ülkesi Danimarka'da hayatını kaybeden ve 15 yıldır tatile geldiği Muğla'nın Fethiye ilçesini çok seven Jane Elisabeth Busch'un küllerinin bir kısmı, vasiyeti üzerine burada denize döküldü.



Kanser hastası Busch, 8 Şubat'ta Danimarka’da hayatını kaybetti. Busch'un bedeni Danimarka’da yakıldı ve vasiyeti üzerine küllerinin bir kısmı yakınları tarafından Fethiye'ye getirildi.





Foça Mahallesi Çalış Plajı açıklarında teknede düzenlenen törene, Busch'un 14 yıldır birlikte yaşadığı arkadaşı 68 yaşındaki Knud Karlsen ile arkadaşları katıldı. Karlsen, bir kavanozda bulunan Busch'un küllerini denize döktü ve suya çiçek bırakıldı.Knud Karlsen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Busch'un Fethiye'yi çok sevdiğini, vasiyeti üzerine küllerinin yarısını Danimarka'da, yarısını da Fethiye'de denize döktüklerini söyledi.Kendisinin de ilçeyi çok sevdiğini anlatan Karlsen, "Artık Busch'un yarısı burada. Ben de bundan sonraki hayatımda onu ziyarete gelmeye devam edeceğim. Benim yarı evim Fethiye." dedi.