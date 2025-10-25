Fethiye'de 1 ton 100 litre etil alkol ve 1 ton 980 litre sahte şarap ele geçirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 100 litre etil alkol ve 1 ton 980 litre sahte şarap ele geçirildi
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda alkol üretimi yapıldığı belirlenen 2 depoya operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 1 ton 100 litre etil alkol, 1 ton 980 litre sahte şarap, ruhsatsız tabanca, 10 fişek ile 1250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.