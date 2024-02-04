Fethiye'de kamyonetin çarptığı yaya öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Giriş: 04.02.2024 - 00:22 Güncelleme: 04.02.2024 - 00:22
M.K. idaresindeki kamyonet, Çamköy Kapalı Pazar Yeri önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Balcı'ya (46) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Balcı, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Balcı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.