Kaza, 4 Ağustos’ta Erzin ilçesindeki Yeşiltepe Hemzemin Geçidi’nde meydana geldi. Tren kamerası tarafından kaydedilen kazada, yük treni, Sedat Kozak (45) yönetimindeki traktöre çarptı. Kaydedilen görüntülerde, Sedat Kozak’ın oğlu Mehmet Kozak’ın treni görünce kaçtığı, kaçamayan Sedat Kozak’ın ise çarpışma sonucu hayatını kaybettiği görüldü.
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