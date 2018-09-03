Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan çiftin, ByLock yazışmalarından imam hatip lisesi öğrencilerini fişledikleri ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya örgütün kentteki öğrenci işlerinden sorumlu oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar K.A. ile kocası Y.E.A. ve avukatları katıldı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan sanıklara kullandıkları telefonlarda tespit edilen ByLock mesaj içerikleri soruldu.

Sanıklar K.A. ve Y.E.A, mesaj içeriklerinin kendilerine ait olmadığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme başkanının, "ByLock içeriklerinde babanın 2016 yılında karaciğer yetmezliğinden Kayseri'de yoğun bakıma kaldırıldığı, senin de yanında kaldığın yazıyor, bu bilgiler de mi yanlış?" sorusu üzerine K.A, babasının rahatsızlığının doğru olduğunu ancak içeriklerin kendisine ait olmadığını iddia etti.

Sanıkların yüzlerine okunan ByLock mesajlarında örgüt yöneticileriyle yazışmalarında kullandıkları ifadeler dikkati çekti.

Örgütün "büyük talebe mesulü" oldukları, "Büşra" ve "Yakup" kod adlarını kullandıkları iddia edilen K.A. ve Y.E.A'nın, ByLock üzerinden üst birimleriyle yaptıkları yazışmalarda, kentteki imam hatip liselerinde okuyan kız ve erkek öğrencilerin kimlik numaralarının yanı sıra isimlerinin yanlarına "bize yakın", "bize uzak", "ailesi evine almadı", "ailesi sıcak karşıladı", "müspet", "menfi" şeklinde ifadeler yazdıkları belirtildi.

K.A'nın yazışmalarında kamplara götürdüğü imam hatip lisesi öğrencileriyle ilgili hazırladığı raporların da yer aldığı kaydedildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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