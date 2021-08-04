Eski Yargıtay üyesi Yılmaz Tosun yakalandı 0:00 / 0:00

Edinilen bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibin yaptığı çalışma sonucunda, hakkında aranma kararı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan eski Yargıtay üyesi ve ihraç edilen hakim Yılmaz Tosun isimli şüpheli, Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin, zaman zaman kullandığı tespit edilen araç takibe alındı. Uzun takipler sonucu şüpheli, Bahçelievler Mahallesi'nde kullandığı belirlenen araç ile seyir halindeyken ekiplerce durdurularak yakalandı.