Maltepe 2. Zırhlı Tugay davasında 42 sanığa ceza!

DHA

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki mahkeme salonunda yapılan duruşmaya bazı tutuklu sanık getirildi. Duruşma salonunda bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da hazır bulundu.

SANIKLARA SON SÖZLERİ SORULDU Mahkeme heyeti tüm sanıklara karar öncesi son sözlerini sordu. Tutuklu sanık Onur Karan, "Meslek hayatım boyunca Hakkari ve Suriye'de sayısız operasyona katıldım. Vatanım ve milletim için yüzlerce can aldım. Darbe girişiminde hainlerin verdiği emirlere uymadım ve hepsini yakalayarak kelepçeledim. Mahkemeden o hainleri sevindirmemenizi istiyorum. 27 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar ise suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlerini talep etti.

42 SANIĞA CEZA, 23 SANIĞA BERAAT Mahkeme heyeti, 42 sanığa ayrı ayrı 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi. Heyet, 73 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, 23 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetti. Heyet, tutuklu bulunan 5 sanığın ise tahliyesine karar verdi.