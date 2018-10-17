İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi FETÖ'nün darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesiyle "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın ceza gerekçelerini açıkladı.

“ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİLER”

42 sayfalık gerekçeli kararda, örgüt lideri Fetullah Gülen'in konuşmalarında ileride talimatını vereceği silahlı darbe girişimiyle ilgili sübliminal mesaj içeren çok sayıda konuşma yaptığı anlatıldı. Örgütün ilk darbe mesajını örgüt tabanına 2013 yılı Kasım ayında Zaman Gazetesi'nin "zaman kardeşlik zamanı" başlıklı slogan adı altında hazırlanan reklam, film ve afişleriyle verildiği belirtildi. Reklamla siyasal iktidara aba altından sopa gösterildiği kaydedildi.

DARBEDEN BİR GÜN ÖNCE MESAJ

Gerekçeli kararda Altan kardeşler ve Ilıcak'la ilgili eylemlere de yer verildi. Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın darbe girişiminden bir gün önce Can Erzincan TV'de darbenin artık kaçınılmaz olduğu yönünde konuşmalar yaptıkları ve mesaj verdikleri anlatıldı.

“KAMUOYU ALGISINI ŞEKİLLENDİRDİLER”

Programda verilen reklam aralarında "bir ümidimiz var" başlığı altında VTR gösterildiği ve programda baştan sona darbeye dair birden fazla sübliminal mesaj verildiğinin altı çizildi. Bu darbe girişimini terör örgütünce fikir ve eylem birliği içerisinde olmadan bilmelerinin ve bir gün önce kamuoyu algısını şekillendirecek şekilde beyan etmelerinin mümkün olamayacağı vurgulandı. Diğer sanıkların da bazı programlarda askeri darbeyi övücü söylem ve açıklamalarda bulunduğu anlatıldı.

“DARBEYE ZEMİN HAZIRLANDI”

Gerekçeli kararda, terör örgütüyle iltisaklı sabit olan medya unsurlarının darbe girişimini haber veren yazılar yazarak darbeye toplumsal zemin hazırladığı kaydedildi. Girişimin yaşandığı gün ise hedef saptırmaya çalıştıkları ve gelinen noktada darbe girişimini haklı, gerekli ve meşru göstermeye çalıştıkları vurgulandı.

ONANAN KARAR

Bu nedenlerle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanıklar Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek hakkında, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasına karar verdiğini kaydetti.

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