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        Haberler Gündem Güncel FETÖ soruşturmasında gözaltı kararları! | Son dakika haberleri

        FETÖ soruşturmasında gözaltı kararları!

        Başkent merkezli 2 ilde FETÖ'nün sınav usulsüzlüklerine yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:32 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:32
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        FETÖ soruşturmasında gözaltı kararları!
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        Ankara merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'nin sınav usulsüzlüklerine yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2012 Gelir Uzmanlığı Yardımcılığı ve 2013 Vergi Müfettişliği Yardımcılığı Giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

        BYLOCK KULLANDIKLARI DA BELİRLENDİ

        Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı anlaşılan, ayrıca örgütsel iletişim aracı 'ByLock' isimli programı kullandığı değerlendirilen 2'si aktif, 3'ü ihraç olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        Fotoğraf: İHA

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