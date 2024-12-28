FETÖ'ye Kıskaç Operasyonu! 93 gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıkları koordinasyonunda, 27 ilde son 10 gündür devam eden 'Kıskaç-32' operasyonlarında; 93 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre Yerlikaya, operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini de belirtti.