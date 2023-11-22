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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ’nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış İzmir’de yakalandı

        FETÖ’nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış İzmir’de yakalandı

        İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:13 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:16
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        FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı
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        İzmir'in Çeşme ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri bulunan, kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan ve kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı. Gözaltına alınan Kamış'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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