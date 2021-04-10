"Boş Bardak", "Rüzgâr Ektim Fırtına Biçeceğim", "Sana Affetmek Yakışır" gibi şarkıların sahibi olarak tanıdığımız Fettah Can İbo Show konuklarından biri olması nedeniyle gündemde. Peki, Fettah Can Kimdir? Fettah Can nereli ve kaç yaşında? Fettah Can'ın eşi kim? İşte Fettah Can hakkında merak edilenler...

FETTAH CAN KİMDİR?

Fettah Can 12 Ekim 1975 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde dünyaya geldi. Arnavut kökenlidir. Çocukluğu İnegöl'de geçti. Müziğe bıçak imalatı yapan babasının yönlendirmesiyle başladı. Fettah Can o yıllarda gelecekteki mesleğiyle ilgili hayaller kurmadığını söylüyor: “Ben o yaşlarda şarkı söylemekten bile utanırdım. Ama babamın isteği üzerine, gündüzleri tezgahtarlık yaparken akşamları belediye konservatuvarında şan dersleri almaya başladım. Bir yandan da ut ve gitar çaldım. Şarkı yazma isteğim de çoktu. Ve o yıllarda söz yazıp besteler yaptım. Bir yandan da dışarıdan liseyi bitirdim ama üniversiteye gitmedim. Kendimi müzik dersleriyle eğittim. Barlarda şarkı söyleyip hayatımı kazandım."

Müzik alanında daha etkili işler yapabilmek adına İstanbul'a yerleşen Fettah Can, ilk olarak Emel Müftüoğlu'na verdiği Ara Ara isimli şarkısıyla ses getirdi. Bursa'dan müzisyen arkadaşı Alper Narman ile birlikte Hande Yener'in 2002 yılında yayınlanan Sen Yoluna... Ben Yoluma... isimli albümüne 11 şarkı birden yazdılar. Bu Albümün başarısının ardından Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle çalışmaya başladı.

Gülben Ergen'in kendi ismini taşıyan 2006 tarihli albümünde söz ve müziği Fettah Can ve Alper Narman'a ait olan Yalnızlık şarkısında geri vokal yapması kendi albümünü çıkarması konusunda Fettah Can'ı düşündürmeye başladı. Bunu da "Ben iyi şarkı söyleyen bir adamım. Sahnede olmayı da çok seviyorum. Yıllardır şarkı yazıyorum. Söylemek keyifli olacak diye düşündüm. Gülben Ergen’e verdiğim ‘Yalnızlık’ şarkısında sesimi kullanmaları bu kararımda etkili oldu. Ergen, Açıkhava konserinde beni sahneyi çağırdı. Şarkıyı söyledik, insanlar yine dinlemek istedi. Oradaki o olumlu tepki beni kamçıladı. Sesimi beğeniyorum ve kimseyi bu sesten mahrum bırakmak istemedim." sözleriyle dile getirmiştir.

Fettah Can 2010 yılının Temmuz ayında Hazine isimli ilk albümünü çıkardı. Albümden ilk klipler Hazine ve Kahpe Diller isimli şarkılara çekildi. Albüm listelerde üst sıralara yükseldi.

2011 yılının Mayıs ayında Sana Affetmek Yakışır isimli teklisini çıkaran Fettah Can, Kasım 2011'de Boş Bardak isimli teklisini piyasaya sürdü.

19 Mart 2012'de Aklımda Kalanlar albümü ile müzik piyasasındaki kariyerine devam etti. Bu albüm özellikle daha önce Işın Karaca'nın seslendirdiği "Mandalinalar" şarkısı ile beğeni kazandı.

2014 yılında Cansu Kurtçu ile evlenen; Vera ve Oğul isimlerini verdiği 2 çocuk sahibi olan Fettah Can, Terazi burcudur.

FETTAH CAN'IN ALBÜMLERİ

21 Temmuz 2010 Hazine Çınar Müzik Yapım

19 Mart 2012 Aklımda Kalanlar Dokuz Sekiz Müzik

12 Eylül 2013 Yalanlar Cumhuriyeti Dokuz Sekiz Müzik

28 Nisan 2016 Sen En Çok Aşksın Dokuz Sekiz Müzik

FETTAH CAN'IN EŞİ CANSU KURTÇU KİM?

Şarkıcı Cansu Kurtçu, 4 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nı bıraktıktan sonra prodüktör İskender Paydaş'la tanışma fırsatını yakaladı. İskender Paydaş'ın projelerini tasarlayarak, basın danışmanlığını üstlendi. Türkiye'nin şarkı yazarlarından biri olarak kendini kanıtlayan sanatçı, meslek birliklerinin kayıtlarına göre Türkiye'nin en aktif beş söz yazarı ve bestecisi arasında yerini almıştır.

Yıllardır müzik sektöründe Sibel Can, Demet Akalın, Murat Boz, Gülben Ergen, Hülya Avşar, Fettah Can, Işın Karaca, Berkay ve daha bir çok yorumcuya verdiği şarkılarla adından söz ettiren Cansu Kurtçu, besteci kimliği ile yurtdışında da ilgi görüyor.

İlk albümünü 2011 yılında "HİS" adıyla yayınlayan sanatçı müzisyen duruşuyla da adından söz ettirmeye başladı. Bu albümü "BATAK" "KALK GEL BANA" "AMENNA" ve "NE DEĞİŞTİ Kİ" singleları takip etti. Aralık 2016 tarihinde yazdığı 'DELİGÜL' şarkısını Berkay ile birlikte seslendirdi ve sevenlerine sundu.