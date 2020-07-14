Fettah Tamince soruşturmasının akıbeti ne olacak?

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Yargıtay'ın kararına konu olan soruşturma süreci Antalya’da yaşandı. Aralarında Fettah Tamince'nin de bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Mayıs 2018'de takipsizlik kararı vererek, soruşturmayı kapattı.

ÖNCE İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Bu karara suç duyurusu sahibi de olan eski Hakim Osman Kaçmaz tarafından itiraz edildi. İtirazı kabul eden Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği, 14 Ağustos 2018 takipsizlik kararını kaldırdı.

MAHKEME İLK KARARINDAN DÖNDÜ

Tam soruşturma yeniden açılacak derken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı hakimliğin kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme ilginç bir şekilde 22 gün sonra ilk kararından döndü. Mahkeme, 5 Eylül 2018’de takipsizlik kararına yapılan itirazı bu kez reddetti. Bu kararla Tamince hakkındaki takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.

BAKANLIK KANUN YARARINA BOZMA İSTEDİ

Çok tartışılan bu karar süreçlerinin ardından Adalet Bakanlığı’ndan önemli bir adım geldi. Bakanlık, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen kararların usule aykırı olduğunu belirterek, kanun yararına bozma talebinde bulundu.

BAKANLIĞIN BOZMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Bakanlığın talebi Yargıtay’da birkaç daire dolaştıktan sonra son olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin önüne geldi. 16. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talebini kabul etti. Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce soruşturma sürecinde verilen her iki karar da bozuldu. Yani hem Tamince hakkında FETÖ üyeliği suçundan verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına dair verilen 14 Ağustos 2018 tarihli karar bozuldu. Hem de 5 Eylül 2018 tarihli takipsizlik kararına yapılan itirazın reddi yönündeki kararlar bozuldu.

TAKİPSİZLİK KARARI KALKMADI

Yargıtay bu kararı sonrası takipsizlik kararı kalkmış olmadı: Yani Tamince hakkında verilen takipsizlik kararı aynen geçerliliğini koruyor.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Yargıtay’ın bu kararı sonrası Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce Tamince hakkında verilen takipsizlik kararı yeniden değerlendirilecek. Ancak bu değerlendirme sonucunda Tamince soruşturmasının yeniden açılmasına karar verilemeyecek. Mahkeme, Yargıtay kararında yapılan önemli bir atıf nedeniyle itirazın reddine karar verecek. Çünkü Yargıtay kararında; eski Hakim Osman Kaçmaz’ın suçtan doğrudan zarar görmediği, bu nedenle de itiraz hakkı bulunmadığı vurgulandı. Yargıtay’ın bozma kararında bu hususa ilişkin, "Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara bu suçtan doğrudan zarar görmeyen müştekinin (Osman Kaçmaz) CMK'nın ilgili maddesi kapsamında itiraz hakkı bulunmadığından vaki itirazın bu gerekçe ile reddine karar verilmeliydi" denildi.