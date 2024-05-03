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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Feyyaz Uçar: Kimse bize ayar vermeye kalkmasın - Beşiktaş Haberleri

        Feyyaz Uçar: Kimse bize ayar vermeye kalkmasın

        Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 23:48 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:48
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        Feyyaz Uçar: Kimse bize ayar vermeye kalkmasın
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        Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçta penaltılarının verilmediğini savundu.

        "KİMSE BİZE AYAR VERMEYE KALKMASIN"

        Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyoruz. Oyuncularımızın bu çabasının yine bugün yanlış kararlarla göz ardı edildiğini görüyoruz. Bize göre iki penaltı pozisyonu var. 'Bu da mı değil?' dedirtecek pozisyonlar. İlk pozisyonda destek eli denilen şeyin havada olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Oyuncunun eli havada, penaltı olduğunu düşünüyoruz. Salı günü bizim için en önemli maça çıkacağız. O maçtan önce kimse bize ayar vermeye kalkmasın. Beşiktaş büyük bir camiadır. Bu insanları üzmemek lazım. Kendi siyasi çıkarları için kime Beşiktaş'ımıza ayar vermeye kalkmasın." diye konuştu.

        "BÜTÜN TARAFTARMIZ DESTEK VERSİN"

        Beşiktaşlı taraftarları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında MKE Ankaragücü ile oynayacakları rövanş maçına beklediklerini ifade eden Uçar, "Bütün taraftarımızı salı günü maça bekliyoruz. Beşiktaş birlik olduğunda neler olduğuna bütün ülkenin şahit olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın güzel mücadelesi var. Bu mücadeleye bütün taraftarımız destek versin. Sezonun maçı, onlara ihtiyacımız var. Büyük Beşiktaş taraftarı istediği zaman maç kazandırır. Onların sayesinde ben çok maç kazandım." ifadelerini kullandı.

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