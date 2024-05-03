Feyyaz Uçar: Kimse bize ayar vermeye kalkmasın

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçta penaltılarının verilmediğini savundu.

"KİMSE BİZE AYAR VERMEYE KALKMASIN"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyoruz. Oyuncularımızın bu çabasının yine bugün yanlış kararlarla göz ardı edildiğini görüyoruz. Bize göre iki penaltı pozisyonu var. 'Bu da mı değil?' dedirtecek pozisyonlar. İlk pozisyonda destek eli denilen şeyin havada olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Oyuncunun eli havada, penaltı olduğunu düşünüyoruz. Salı günü bizim için en önemli maça çıkacağız. O maçtan önce kimse bize ayar vermeye kalkmasın. Beşiktaş büyük bir camiadır. Bu insanları üzmemek lazım. Kendi siyasi çıkarları için kime Beşiktaş'ımıza ayar vermeye kalkmasın." diye konuştu.