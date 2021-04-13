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Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında? Feyza Aktan Özcan Deniz davasında yeni gelişme

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi olarak tanınan Feyza Aktan sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Özcan Deniz'le ilişkisi başladığından beri sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Feyza Aktan araştırılıyor. Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında? Feyza Aktan Özcan Deniz davasında yeni gelişme

Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında? Feyza Aktan Özcan Deniz davasında yeni gelişme

Sosyal medyanın gündeminde Feyza Aktan Özcan Deniz boşanma davası var. Televizyon ekranlarının tanıdık simalarından Özcan Deniz'le evliliği kısa süren Feyza Aktan'ın hayatı ve yaşı merak konusu oldu. Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında? Feyza Aktan Özcan Deniz davasında yeni gelişme

FEYZA AKTAN KİMDİR?

Feyza Aktan 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 8 Mart 2018'de 1 yıldır birlikte olduğu Özcan Deniz dünya evine girmişti. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Deniz, “Geldi mucizem Tarifi zor duygular içindeyim” notunu düşmüştü.

2019 yılında Özcan Deniz ile olan evliliğini sonlandıran Feyza Aktan, bir süredir Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davayla gündeme geliyor. Aktan, Özcan Deniz'in "yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı dava için mahkemeye dilekçe sundu ve Deniz'in kendisini birçok defa dövdüğünü söyledi.

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