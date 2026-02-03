Habertürk
        Feyza Altun'un çocukken kendisine istismarda bulunan kuzeni hapis cezası aldı

        Avukat Feyza Altun, 7 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunan kuzeni hakkında dava açtı; mahkeme sürecinin ardından tehdit suçundan yargılanan iki sanık; 1 yıl, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Giriş: 03.02.2026 - 23:17 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:17
        İstismar davasında hapis kararı
        Avukat Feyza Altun, 7 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladığı kuzeni hakkında açtığı dava sürecine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Altun, mahkeme sürecinin ardından kendisini ölümle tehdit eden iki kişinin 'tehdit' suçundan 1 yıl, 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

        Kararı sosyal medya hesabından açıklayan Feyza Altun, şu ifadeleri kullandı; "7 – 12 yaş aralığımda bana cinsel istismarda bulunan, yıllar sonra bunu ifşa ettim diye beni öldürmekle tehdit eden teyzemin oğlu N.Ç. ve fiiline iştirak eden Ö.F.Ç. bugün tehditten dolayı 1 yıl, 8 ay hapis cezası aldı. Geç oldu ama adalet yerini buldu."

        Feyza Altun, sosyal medya paylaşımlarında yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı; "Bu süreçte olayları adı gibi bilen sümsük akrabalar kafalarını kuma gömdü. Kimi görmezden geldi, kimi beni suçladı, kimi köstek olmaya kalktı. Aslanlar gibi yanımda duran tek gerçek akrabam Hüseyin Arslanol oldu. Delikanlı, namuslu adam. Sana burada herkesin önünde bir kez daha teşekkür ederim. Bazen tek bir akraba bir sülaleye bedel oluyor. Bana, sesimi ilk duyduğunda ‘Silah vereyim, vur beni’ demiştin. Ben seni silahla öldürmeyeceğimi o zaman da söylemiştim. Seni rezil etmediysem, bugün bir kızın olduğu ve kızını tecavüzcü bir babanın gölgesinde yaşatmak istemediğimdendi. Sen zaten Allah katında ölüsün. Azabın ben olacağım, bunu sakın unutma."

        Feyza Altun, çocukluk dönemine dair travmalarını da şu sözlerle dile getirdi; "Anneme söyledim inanmadı, yengeme söyledim 'Sus, Allah affetsin' dedi. Dayıma söyledim 'Siz ne yaşadınız?' dedi. 7 yaşındaydım, ne yaşamış olabilirim? Babama söyleyemedim, öldürür katil olur diye korktum. Kuzenlerime söyledim; biri 'Bana da yaptı' dedi, polise gelince 'Bilmiyorum' dedi. Yıllarca kendimde kusur aradım. 87 doğumluyum. Fark ettiğimde 12 yaşındaydım, sene 1999’du. Kapıdan kovdum geldiğinde. 'Bir daha gelirsen seni öldürürüm' dedim, gıkını çıkaramadan defolup gitti. Tam 27 sene sonra gelen bir zafer bu. Ben kazandım."

        Feyza Altun, daha sonra 7 yaşındaki çocukluk fotoğrafını da paylaşarak şu notu düştü; "7 yaşındayken ben… Seni seviyorum Feyza. Seni herkesten koruyacağım ve sana haksızlık eden herkesle tek tek hesap soracağım."

