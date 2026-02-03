Feyza Altun'un çocukken kendisine istismarda bulunan kuzeni hapis cezası aldı

Avukat Feyza Altun, 7 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladığı kuzeni hakkında açtığı dava sürecine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Altun, mahkeme sürecinin ardından kendisini ölümle tehdit eden iki kişinin 'tehdit' suçundan 1 yıl, 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Kararı sosyal medya hesabından açıklayan Feyza Altun, şu ifadeleri kullandı; "7 – 12 yaş aralığımda bana cinsel istismarda bulunan, yıllar sonra bunu ifşa ettim diye beni öldürmekle tehdit eden teyzemin oğlu N.Ç. ve fiiline iştirak eden Ö.F.Ç. bugün tehditten dolayı 1 yıl, 8 ay hapis cezası aldı. Geç oldu ama adalet yerini buldu."

REKLAM

Feyza Altun, sosyal medya paylaşımlarında yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı; "Bu süreçte olayları adı gibi bilen sümsük akrabalar kafalarını kuma gömdü. Kimi görmezden geldi, kimi beni suçladı, kimi köstek olmaya kalktı. Aslanlar gibi yanımda duran tek gerçek akrabam Hüseyin Arslanol oldu. Delikanlı, namuslu adam. Sana burada herkesin önünde bir kez daha teşekkür ederim. Bazen tek bir akraba bir sülaleye bedel oluyor. Bana, sesimi ilk duyduğunda ‘Silah vereyim, vur beni’ demiştin. Ben seni silahla öldürmeyeceğimi o zaman da söylemiştim. Seni rezil etmediysem, bugün bir kızın olduğu ve kızını tecavüzcü bir babanın gölgesinde yaşatmak istemediğimdendi. Sen zaten Allah katında ölüsün. Azabın ben olacağım, bunu sakın unutma."