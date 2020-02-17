Fibabanka 2020 açılış ve kapanış saatleri

Fibabanka'nın mesai günleri ve saatleri, banka şubelerinde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

FİBABANKA ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ

Fibabanka'da mesai hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bir saatlik yemek ve dinlenme molasının ardından daha sonra öğlen 13.30’da mesai başlar. Kapanış saati 17.00 olan Fibabanka şubeleri, hafta sonları bayram günleri ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

FİBABANKA ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Fibabanka'nın merkez binası, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 - 34394 Şişli - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bankanın merkez şubesine 0212 381 82 82 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 258 37 78 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

Fibabanka müşteri hizmetleri telefonu 444 88 88'dir. Bankacılıkla ilgili işlemlerinizi bu telefonlar aracılığıyla 7 gün 24 saat gerçekleştirebilirsiniz.