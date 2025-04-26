FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bazı Türk futbol takımlarına transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre 5 kulübün transfer tahtası 22 Nisan'dan sonra kapatıldı.

Trendol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı verilirken Corendon Alanyaspor ve Onvo Antalyaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı uygulandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı getirilirken Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a da 3 dönem transfer yasağı verildi.