FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonuna rekor para ödülü

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonu olan kulüp, bir futbol turnuvası zaferi için tarihin en büyük para ödülünü alacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turnuvadan elde edilecek gelirden katılımcı kulüplere 1 milyar dolar dağıtılacak.

FIFA'nın yeni organizasyonunda toplam 32 kulüp yer alacak. Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Açıklamaya göre FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu, 125 milyon dolarlık para ödülü kazanırken 32 katılımcı kulübe 1 milyar dolar ödül verilecek. Ayrıca, dünya çapında kulüp futbolunun gelişimi için 250 milyon dolarlık dayanışma hedefi ve FIFA'nın rezervlerine dokunulmadan organizasyonun tüm gelirinin kulüp futboluna dağıtılması planlanıyor.