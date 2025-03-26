Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonuna rekor para ödülü - Futbol Haberleri

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonuna rekor para ödülü

        ABD'de düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonu, öngörülen 125 milyon dolarlık kazançla bir futbol turnuvası zaferi için tarihin en büyük para ödülünün sahibi olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:49 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        FIFA'dan rekor para ödülü!
        ABONE OL

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonu olan kulüp, bir futbol turnuvası zaferi için tarihin en büyük para ödülünü alacak.

        FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turnuvadan elde edilecek gelirden katılımcı kulüplere 1 milyar dolar dağıtılacak.

        FIFA'nın yeni organizasyonunda toplam 32 kulüp yer alacak. Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

        Açıklamaya göre FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu, 125 milyon dolarlık para ödülü kazanırken 32 katılımcı kulübe 1 milyar dolar ödül verilecek. Ayrıca, dünya çapında kulüp futbolunun gelişimi için 250 milyon dolarlık dayanışma hedefi ve FIFA'nın rezervlerine dokunulmadan organizasyonun tüm gelirinin kulüp futboluna dağıtılması planlanıyor.

        REKLAM

        Para ödülü hakkında değerlendirmede bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ödül dağıtım modeli, kulüp futbolunun zirvesini yansıtıyor. Grup aşaması ve play-off formatından oluşan, turnuvayı kazanan kulübün toplam 7 maç oynayacağı organizasyonda şampiyon kulübe 125 milyon dolar ödeme öngörülen bir futbol turnuvası, şimdiye kadarki en büyük para ödülünü temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

        Organizasyonda yer alan 32 kulübe dağıtılacak toplam para ödülü olan 1 milyar doların 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşuyor.

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın para ödülü dağıtım modeli şu şekilde:

        Aşamalar

        Kulüp başına

        Kıta

        Kulüp başına

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!