Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beINSports'un Yılın Süperleri ödül töreni gecesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa'daki birçok ligde şampiyonların belli olmasının aksine Süper Lig'de yarışın devam ettiğine dikkat çeken Orman,"Güzel bir lig oluyor. Avrupa'da birçok ligin şampiyonu belli oldu. Çok büyük rekabet içinde olan tek lig Süper Lig. Bunun avantajlarını görmek lazım. Güzel bir lig oluyor. İnşallah da rekabet içinde Süper Lig'i seyredenlere, sporseverlere güzel bir sezon yaşatacağını umut ediyorum. Temennim o yönde" diye konuştu.



"BU HAFTA OYUNCULARIN KONUŞULACAĞI HAFTA"

Galatasaray derbisine kazanmak için gideceklerini ifade eden Fikret Orman, "Bu hem bu hafta sonundaki maç hem de genel itibarıyla söyleyeyim. Futbol güzel bir spor. Burada sporcuların oynadıkları, teknik adamların teknikleri taktikleriyle zevklendirdikleri bir oyun bu. Burada yöneticilerin işleri bir tek takım kurulurken var. Transferlerde, takım mühendisliği yapılırken var. Ücretlerini ödemek, disiplin talimatları gibi şeyler. Yöneticilerin konuşulacağı bir hafta değil bu hafta. Bu hafta oyuncuların konuşulacağı hafta. Şu anda biz Beşiktaşlı olarak buna girmiyoruz. Yok hakem yok şu, bu hafta Fatih hocanın taktiği ne olacak? Şenol hoca nasıl bir kadro ile çıkacak? Burak Yılmaz nerede oynayacak? Galatasaray'ın santrforu bu hafta iyi performans verecek mi? Bunların konuşulması lazım. Futbol bunun üzerine kurulu bir şey. Bizim şimdi Kayserispor ile maçımız var. Kayseri başkanı onu dedi, ben bunu dedim. Bu algılar artık eskide kaldı. Herkes sporu güzelleştirmeli. Özellikle büyük kulüpler. Bunu keyifli hale getirmeliyiz. Biz hafta sonu Galatasaray maçına çıkacağız. Güzel bir maç yapacağız. Kazanmak için gidiyoruz oraya. Eminim ki Galatasaray'da bizi yenmek için bekliyor. Bu böyle bir spor. Buna sporcular karar verecek. Hakemler hatalar yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Kayserispor'un maçında yapıldı mı, çok yapıldı. Bizimkinde çok daha.. Herkes kendine göre haklıdır. Ama bu hakemlerle oynanacak. Gerideki spekülasyon konularını açmaya gerek yok. Bu hafta sonu güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. İnşallah kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı.



"GENEL KURUL SAKİN GİDİYOR"



Siyah beyazlı kulüpte gelecek hafta yapılacak seçimle ilgili de konuşan Orman, "Beşiktaş için hayırlısı olsun. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Genel kurulumuz sakin gidiyor. Sakin olacak da devam edecek. İnşallah güzel de bir genel kurul olur" şeklinde konuştu.



"LİG BİTERKEN BUNLARI KONUŞMAK BASKI YARATMA GİBİ ALGILANIYOR"



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'Hakemler kura ile çekilsin' açıklamalarıyla ilgili de konuşan Orman, "Bugünün gündemi değil bu. Demin de söyledim. Bugünün gündemi değil bu. Bitime 4 hafta kalmış. Yeni bir lig başlayacağı zaman Kulüpler Birliği'nde bir şeyler konuşuruz. MHK Başkanı ve yönetimini davet ederiz. Şöyle yapsak diye konuşuruz. Lig bitmeye yakınken bunları konuşmak; bence algıyı değiştirme, algıyı yönetme, baskı yaratma gibi algılanıyor. Bunlar ne Galatasaray ne Beşiktaş'a yakışacak şeyler değil. Burada en önemli gelen kişiler sporcular. Onlarla ilgilenelim, biz spor adamların bu işin gündeminde yokuz" dedi.



Öte yandan Fikret Orman'ın açıklamaları sırasında Kayserispor Başkanı Erol Bedir araya girerek, Mustafa Cengiz'in hakemler kura ile belirlensin açıklamasıyla ilgili, "Kura çekildiği zaman art arda, Arda Kardeşler çıkarsa ne yapacaksınız" ifadelerini kullandı.